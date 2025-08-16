Un trágico accidente cobró la vida de un peatón en horas de la noche del viernes, cuando fue impactado por un vehículo mientras cruzaba una carretera en el barrio Peñuelas de Santa Isabel.

Según informó la Policía de Puerto Rico, el incidente se reportó a eso de las 8:21 p.m. en el kilómetro 2.9 de la carretera PR-543. La víctima fue identificada como José G. Ríos Torres, de 42 años, quien intentaba cruzar la vía en una zona sin iluminación.

De acuerdo con la investigación preliminar, Ríos Torres fue atropellado por la parte frontal derecha y el parabrisas de una Toyota RAV4 del año 2022, conducida por Joe A. Negrón.

El impacto provocó que el peatón sufriera heridas de gravedad que le causaron la muerte en el acto.

El agente Samuel Santiago, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras de Ponce, junto al fiscal de turno, asumieron la investigación del caso para determinar las circunstancias exactas del accidente.