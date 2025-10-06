Un hombre murió anoche atropellado en la carretera PR-10, a la altura del kilómetro 10.4 en Ponce, según informó la Policía.

Los hechos ocurrieron cerca de las 8:20 p.m. cuando agentes municipales fueron alertados de que una persona desorientada caminaba por la vía. Al llegar al lugar, encontraron a Eliot Delleguas, de 57 años y residente de Ponce.

Tras varios minutos de entrevista con los policías, Delleguas salió corriendo entre los carriles en dirección sur a norte. Al cruzar al otro lado de la carretera, presuntamente se lanzó contra una guagua Mitsubishi Outlander, color gris del 2018, que transitaba en dirección opuesta y era conducido por Liz Vega, residente de Juana Díaz.

Delleguas falleció en el acto debido a las heridas recibidas.

La investigación quedó a cargo del agente Joseph Rodríguez, de la División de Homicidios, junto a la fiscal Ada Torres, quienes tras entrevistar a las partes determinaron que se trata de un posible suicidio.

En la escena, personal de Servicios Técnicos tomó fotos y medidas de rigor para la investigación.

El suicidio se puede prevenir. Si tú o alguien que conoces está en riesgo de suicidio, llama de inmediato a la Línea PAS al 1-800-981-0023 o al Sistema de Emergencias 9-1-1.