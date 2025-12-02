( Ramon " Tonito " Zayas / STAFF )

Las autoridades investigan un fatal incendio que se registró en horas de la noche del lunes en una residencia ubicada en la calle Pedro Perea, cerca del parque del barrio París, en Mayagüez..

Según información preliminar, personal del Distrito de Mayagüez respondió a una llamada realizada a través del sistema de emergencias 9-1-1 que alertaba sobre una vivienda en llamas.

Al llegar al lugar, los agentes encontraron la estructura ardiendo en llamas y, tras las labores iniciales de los bomberos, se confirmó el hallazgo de un hombre calcinado en el interior.

Bomberos de Mayagüez trabajaron arduamente para extinguir el fuego y asegurar la escena. Las circunstancias que rodean el origen del incendio y la muerte de la víctima aún se encuentran bajo investigación.

La División de Explosivos y Servicios Técnicos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Mayagüez fue notificada y se hizo cargo del análisis especializado en la escena.

Las autoridades no han revelado la identidad del fallecido y continúan investigando las causas del trágico suceso.