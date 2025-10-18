Un hombre de 58 años murió en la tarde de ayer, viernes, tras recibir una descarga eléctrica mientras realizaba trabajos de plomería en una residencia de Dorado, informó la Policía.

Los hechos se registraron a eso de las 5:53 p.m. y fueron notificados a las autoridades a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

La Policía detalló en su informe que el hombre, que no fue identificado, “se encontraba realizando labores de plomería en la residencia y en circunstancias que se investigan presuntamente recibió una descarga eléctrica que le provocó la muerte”.

La vivienda donde ocurrieron los hechos está localizada en la urbanización Valle Dorado, del mencionado municipio.

Al lugar se personaron los paramédicos Rodríguez y Rosa, los cuales informaron que el cuerpo no presentaba signos vitales.

El agente Aníbal Ayala Arrocho del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto al fiscal Carlos Rodríguez, se hicieron cargo de la investigación.