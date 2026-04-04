Hombre muere en medio de accidente en Arroyo
Los hechos se reportaron en la madrugada.
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Un hombre murió en la madrugada de este sábado, tras reportarse un accidente vehicular en la carretera PR-3, kilómetro 129.9, en el municipio de Arroyo.
La Policía informó que el accidente se reportó a eso de las 12:10 a.m.
El informe policiaco indica que “una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre un accidente de auto en el mencionado lugar. En circunstancias que se encuentran bajo investigación, el conductor de un vehículo de motor resultó con heridas de gravedad. Debido a las lesiones recibidas, el conductor falleció”.
Al momento, el perjudicado no ha sido identificado.
Agentes adscritos a la División de Patrullas de Carreteras de Guayama y el fiscal de turno se hicieron cargo de la investigación correspondiente.