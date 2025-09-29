Un hombre de 68 años murió esta mañana en el área de la sala de espera de las oficinas del Centro de Servicios al Conductor (CESCO) en Humacao, luego de sufrir un presunto percance de salud repentinamente, informó la Policía.

Según el informe preliminar, a eso de las 9:40 a.m. una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre la situación en las instalaciones, ubicadas en la avenida Boulevard Nicanor Vázquez. Al llegar los agentes, encontraron al hombre sin vida en el suelo.

El sexagenario se encontraba acompañado por su esposa, quien indicó a las autoridades que su esposo sufrió un percance de salud de manera repentina y cayó al suelo.

Paramédicos acudieron a la escena y certificaron la ausencia de signos vitales. La Policía indicó que el cuerpo no presentaba signos de violencia.

El agente Víctor Rosado tiene a cargo la investigación preliminar. Como parte del protocolo, se notificó al personal de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Humacao y a la División de Servicios Técnicos.

Mientras, el secretario del Departamento de Transportación y Obras Públicas (DTOP), Edwin González Montalvo, informó que el incidente obligó a suspender temporalmente las citas en el CESCO de Humacao.

“El Departamento de Transportación y Obras Públicas lamenta profundamente la situación ocurrida esta mañana en el CESCO de Humacao, donde un ciudadano falleció por una complicación de salud. De inmediato el personal se comunicó con las autoridades pertinentes para atender la emergencia. Como parte de este proceso, fue necesario suspender temporalmente las citas hasta que concluyan las gestiones oficiales correspondientes”, indicó en declaraciones escritas.

“Los servicios se reanudarán lo más pronto posible y todas las citas afectadas serán reprogramadas para garantizar la atención a la ciudadanía. Agradecemos la comprensión ante este lamentable suceso”, sostuvo el secretario.