Un hombre fue arrollado en la carretera 167 en Bayamón y murió mientras era trasladado de emergencia a una institución hospitalaria, informó la Policía.

El accidente mantiene complicado el tránsito en la carretera 167 a la altura de la intersección con la 199, frente al centro comercial Rexville Town Center, mientras las autoridades realizaban la investigación correspondiente.

Según la División de Patrullas de Carreteras de Bayamón, el incidente ocurrió a las 5:10 de la mañana, cuando el peatón —aún sin identificar— fue impactado por un vehículo en circunstancias que permanecen bajo pesquisa.

No se especificó si el conductor del vehículo se mantuvo o no en la escena.

Las autoridades recomendaron a los conductores que transitan desde Bayamón o Toa Alta utilizar como ruta alterna la avenida Los Dominicos para conectar con la carretera 861, que permite continuar hacia Bayamón.