Shokir Kurbonovich Khalilov, un ciudadano de Uzbekistán que se casó con una boricua para obtener la residencia estadounidense, se declarará culpable mañana, jueves.

El expediente judicial del Tribunal federal de Distrito expone que la vista en la que el hombre cambiará su declaración de no culpable a culpable se realizará las 2:30 p.m. ante la jueza María Antongiorgi Jordán.

Kurbonovich Khalilov fue acusado por un gran jurado federal el pasado 5 de junio por haberse casado con la puertorriqueña Keily Maisonet Ortiz. Esta todavía no ha determinado si se declarará culpable.

El expediente judicial establece, sobre la acusada, que la Fiscalía federal se reunió con sus abogados. No se especificó si también era para negociar un acuerdo de culpabilidad.

“Las partes solicitaron una nueva conferencia sobre el estado del caso en 60 días”, se informó. La vista está pautada para el 12 de noviembre.

De acuerdo con la acusación, Kurbonovich Khalilov y Maisonet Ortiz se casaron el 13 de marzo de 2024 en San Juan. Posteriormente, en octubre de ese mismo año, Maisonet Ortiz presentó una solicitud I-130 ante el Departamento de Seguridad Nacional para peticionar a Kurbonovich Khalilov como familiar extranjero. Simultáneamente, el hombre presentó su solicitud I-485 para ajustar su estatus migratorio con base en ese matrimonio.

La investigación fue realizada por el Sector Ramey de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos, con sede en Puerto Rico. Se trata del primer caso de fraude matrimonial investigado por esta división.

La acusación detalla que a la pareja se le acusó de un cargo de conspirar para cometer un matrimonio fraudulento y por un cargo de matrimonio fraudulento.

La pena para estos cargos es de cinco años de prisión. No se ha revelado el acuerdo de culpabilidad que alcanzó Kurbonovich Khalilov, por lo que se desconoce si cumplirá algún periodo de cárcel o si se le deportará.