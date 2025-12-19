Un hombre fue tiroteado esta madrugada frente al edificio 28 del residencial Pámpanos, en Ponce, por motivos que se encuentran bajo investigación.

Agentes del Precinto Ponce Oeste fueron alertados a las 2:25 a.m. de hoy, viernes, sobre la balacera y al llegar encontraron a Wilfredo Ventura Colón, de 42 años, con múltiples heridas de bala.

El médico que lo atendió indicó que recibió ocho heridas de bala.

El perjudicado se encuentra recluido en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, debido a su estado de gravedad.

La División de Agresiones del CIC de Ponce tiene a cargo la pesquisa.