Hombre resulta herido en medio de balacera cerca de Los Colobos en Carolina
La Policía investiga el incidente.
PUBLICIDAD
La Policía investiga una balacera reportada en horas de la tarde de hoy en la carretera PR-3, a la altura del centro comercial Los Colobos en Carolina, que dejó el saldo de una persona herida.
Se informó preliminarmente que el incidente ocurrió a eso de las 3:20 de la tarde, de acuerdo con una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó de la situación. Al llegar la lugar, agentes adscritos al cuartel de Carolina Sur se toparon con el herido, que no fue identificado.
El hombre recibió atención médica y fue trasladado a un hospital de la zona. Se desconoce su condición.
Relacionadas
Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investigan las circunstancias que rodean el incidente.