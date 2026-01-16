La Policía investiga una balacera reportada en horas de la tarde de hoy en la carretera PR-3, a la altura del centro comercial Los Colobos en Carolina, que dejó el saldo de una persona herida.

Se informó preliminarmente que el incidente ocurrió a eso de las 3:20 de la tarde, de acuerdo con una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, que alertó de la situación. Al llegar la lugar, agentes adscritos al cuartel de Carolina Sur se toparon con el herido, que no fue identificado.

El hombre recibió atención médica y fue trasladado a un hospital de la zona. Se desconoce su condición.

Agentes del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Carolina investigan las circunstancias que rodean el incidente.