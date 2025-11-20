Un hombre fue víctima de un atentado durante la tarde de ayer, miércoles, frente a su residencia que ubica en el kilómetro1.8 de la carretera PR-725 del barrio Llanos, en Aibonito.

Según el informe de novedades, el individuo llegó a su residencia en un automóvil Kia Soul, color rojo y del año 2019 y al bajarse, tres enmascarados que portaban armas largas le dispararon.

Los sospechosos huyeron en un vehículo marca Chrysler 300, color blanco.

El ciudadano resultó con una herida de bala sobre la rodilla izquierda siendo transportado a un hospital.

Como evidencia en la escena se levantaron 21 casquillos de diferentes calibres.