Un hombre resultó con quemaduras en su cuerpo, luego de que se incendiara una residencia en la mañana de este sábado en el sector La Cuchilla, del barrio Río Blanco, en Naguabo, informó la Policía.

De inmediato, no se precisó si el hombre vivía en la residencia incendiada ni su condición.

El informe policiaco da cuenta que el fuego se reportó a eso de las 11:17 a.m. de hoy, a través de una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1.

“Al llegar al lugar, un hombre presentaba quemaduras en su cuerpo, por lo que fue atendido y transportado por personal de Emergencias Médicas a una institución hospitalaria”, indicó la Policía.

“Al momento, se desconoce su condición y la causa del incendio”, se añadió.

Personal del Cuerpo de Bomberos logró extinguir el fuego. Mientras, el agente Cristopher J. Cintrón, adscrito al Distrito de Naguabo, se hizo cargo de la investigación.