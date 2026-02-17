Un hombre y una mujer fueron tiroteados anoche, a eso de las 8:50 p.m. de ayer, lunes, en la calle San José, en Guayama, durante una presunta disputa vecinal.

Los heridos, un hombre de 23 años y una mujer de 35 años, fueron transportados al hospital Menonita de Guayama con varias heridas de bala en su cuerpo.

Debido a su condición de cuidado, quedaron recluidos en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras.

El sospechoso se encuentra detenido y fue desarmado.

El agente Federico Colón de la División de Agresiones del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Guayama se hizo cargo de la pesquisa.