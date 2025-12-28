Varios hombres armados irrumpieron en horas de la madrugada de hoy, domingo, en el supermercado Econo, ubicado en el centro comercial Plaza Real, en Carolina, donde se apropiaron de mercancía.

Según el informe preliminar suministrado por la Oficina de Prensa de la Policía de Puerto Rico, una llamada al cuartel alertó a las autoridades sobre el incidente. Al llegar al lugar, los agentes fueron informados de que varios individuos ingresaron al establecimiento y, mediante amenazas e intimidación con armas de fuego, cometieron el robo.

Hasta el momento, las autoridades no han ofrecido detalles sobre el tipo ni el valor de la mercancía robada. Tampoco se han reportado arrestos relacionados con este caso.

El caso es investigado por personal adscrito a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina, quienes continúan con la pesquisa correspondiente.