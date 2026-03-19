Momentos de terror vivió una conductora mientras transitaba por la carretera PR-155, cerca de la urbanización Villa Paraíso en Coamo, a eso de las 8:30 p.m. del miércoles, cuando fue interceptada por dos individuos armados, según informó la Policía de Puerto Rico.

La perjudicada alegó que mientras conducía su auto Kia Rio, dos hombres se detuvieron en medio de la vía. Acto seguido, uno de ellos se le acercó por la puerta del conductor, y bajo amenaza con un arma, le exigió que se bajara del auto.

Ante la negativa de la mujer a bajarse del vehículo, el segundo individuo, que estaba en la puerta del pasajero, se le acercó y la agredió en distintas partes del cuerpo, además de apuntarle con un arma.

Tras la agresión, ambos sospechosos abandonaron la escena.

La víctima logró llegar por su cuenta a un hospital del área, donde fue evaluada por un médico que posteriormente la refirió a otra institución hospitalaria.

La pesquisa quedó a cargo del sargento Ángel Sánchez junto a la agente Glenda Vázquez, adscritos al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Aibonito.