El Departamento de Educación (DE) aclaró que la investigación sobre el incidente en el que resultó agredido un estudiante de la escuela intermedia Guillermina Rosado Sánchez en Loíza, reveló que no se trató de un reto entre alumnos, como indica la querella radicada en la Policía de Puerto Rico (PPR) por la progenitora del menor que fue golpeado.

De acuerdo con la versión oficial de la agencia enviada por escrito, “no se trató de un reto entre estudiantes. Un estudiante de grado mayor agredió a varios estudiantes en un baño de la escuela”.

“En cuanto al joven que inició el incidente, se informa que ha recibido varias intervenciones por parte del componente socioemocional del plantel por incidentes previos”, añadió el DE refiriéndose al menor hospitalizado.

No obstante, en la querella radicada por la progenitora del adolescente de 14 años, se alegó que fue agredido por estudiantes tras culminar de participar en un reto, en la tarde del jueves, en el baño de la escuela.

“El personal escolar actuó de manera inmediata y se realizaron los referidos correspondientes para que los jóvenes involucrados recibieran atención médica en instituciones hospitalarias. Los padres de los estudiantes fueron informados oportunamente sobre la situación”, indicó la agencia.

Desde esta mañana, Primera Hora, le solicitó a la oficina de prensa de la PPR un recurso para ser entrevistado con relación al caso y la oficina de prensa respondió que no tenían asignado ninguno para aclarar el asunto.

Según el informe de novedades los hechos se reportaron el jueves a la 1:00 p.m., pero la querella se radicó a eso de las 6:30 p.m., luego que el menor fuera trasladado al hospital Pediátrico en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras para recibir asistencia médica. De inmediato, no se informó la condición.

La investigación de la Policía, que fue negada por Educación, reveló que cuatro estudiantes de un mismo grado estaban “jugando un reto” que adjudicaba como ganador al que más golpes resistiera en 30 segundos.

El ahora hospitalizado presuntamente fue declarado vencedor y cuando salían del baño otro de los participantes del reto le dijo “te tengo ganas desde que llegaste a la escuela” y lo agredió en el rostro y la boca.

Tras la agresión todos salieron corriendo, de acuerdo a la versión que fue puesta en entredicho por el DE.

El maestro de educación física y la trabajadora social fueron los que llamaron a los padres de todos los menores a quienes citaron para atender la situación. Los alumnos fueron suspendidos hasta la próxima semana, indica la querella.

“El equipo socioemocional de la escuela, junto con el equipo regional, trabajan estrechamente para manejar la situación, priorizando la salud y la estabilidad emocional de los estudiantes involucrados”, subrayó por su parte el DE.

Así mismo, expresó su rechazo enfático cualquier forma de violencia dentro y fuera de las escuelas.

“Hacemos un llamado a las familias para que colaboren en el fortalecimiento de valores como el respeto y la tolerancia en sus hogares, fomentando un ambiente de paz y convivencia armónica”, finalizó el DE.

El estudiante herido fue llevado al Centro de Diagnóstico y Tratamiento (CDT) de Río Grande donde lo refirieron al hospital Pediátrico por las laceraciones en la boca ya que debe ser atendido por un especialista en traumas maxilofaciales para el tratamiento correspondiente.

Se hizo constar que el menor presenta otras lesiones en el rostro y perdió un diente de la parte inferior.