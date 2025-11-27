Un conductor se querelló en la tarde de ayer, miércoles, por el hurto de un dinero que había dejado en la puerta de su guagua estacionada frente a un colmado en el sector El Jobo del barrio Morovis Sur, del referido municipio.

Según la información que aparece en la querella, el propietario de una camioneta marca Dodge RAM, color blanco y del año 2019, la estacionó y alguien abrió la puerta apropiándose de $3,500 en efectivo que se encontraba en el lado de la puerta.

La División de Delitos contra la Propiedad del CIC de Arecibo, tiene a cargo la pesquisa.

Las autoridades han reiterado a la ciudadanía a no dejar sus pertenencias, dinero o artículos de valor en el interior de los vehículos.