Policías Municipales de Carolina investigaron durante la mañana de hoy una querella de apropiación ilegal de equipo de un vagón estacionado en la intersección de las avenidas South Main con Felipe Sánchez Osorio, en dicho municipio.

Según informó el querellante, un individuo logró acceso tras forzar los candados del contenedor, apropiándose ilegalmente de un generador eléctrico marca Ryobi, una máquina para cortar adoquines, un sistema de batería para cámaras de seguridad y diez unidades de almacenamiento destinadas a dichos equipos.

El valor estimado de la propiedad asciende a unos $2,000.

El caso se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.