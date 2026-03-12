Una ciudadana radicó ayer una qurella tras llegar a su residencia en la urbanización Flamingo Hills, en Bayamón, al encontrar el portón forzado.

De acuerdo con la información preliminar suministrada por la Policía, la querellante salió en la mañana de su hogar y cuando regresó, observó daños en el portón y la cerradura de la puerta posterior.

Al realizar un inventario de la propiedad hurtada denunció que faltaban dos relojes marca Rado y Cartier, una cadena y una pulsera marca Gucci de 14 kilates, una cadena en oro blanco y $700 en efectivo.

El valor de las prendas fue estimado en $8,850.

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón continuará con la pesquisa.