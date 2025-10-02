Unidad de Identificación Humana (UIH) del Instituto de Ciencias Forenses (ICF) confirmó la identidad del cuerpo en estado de descomposición que fue hallado el pasado domingo en el sector Monte Carmelo, en el barrio Villa Borinquén, en Vieques.

El proceso de identificación científica se realizó mediante la comparación de huellas dactilares del fallecido con la base de datos de la Policía de Puerto Rico.

Como parte de los protocolos institucionales, un familiar autorizado de Jomar Soto Acevedo de 26 años fue notificado sobre el resultado positivo de esta confirmación.

En la UIH cada proceso de identificación se maneja con rigurosidad técnica y sensibilidad hacia las familias que enfrentan la pérdida de un ser querido, indicó en declaraciones escritas la agencia.

De acuerdo con el Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Fajardo, la víctima fue asesinado a balazos el 23 de septiembre, presuntamente por Ángel Manuel García Marín, apodado “Papai” y de 24 años.

El sospechoso fue arrestado y acusado el sábado pasado por los delitos de destrucción de evidencia, amenaza, portación ilícita de armas y uso de disfraz.

Este fue encarcelado al no prestar la fianza de $360,000 que le señaló el juez Reycarlo de León Colón, del Tribunal de Fajardo, según un informe de la Policía.

Falta la radicación de cargos por el asesinato.