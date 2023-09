La División de Homicidios de San Juan tiene identificado a los dos sospechosos del asesinato de Narda Castillo, de 51 años, quien fue golpeada y apuñada durante la madrugada del 3 de septiembre, en la Avenida José De Diego frente a una cafetería en Puerto Nuevo cerca del apartamento donde vivía.

Desde un inicio, los investigadores habían ocupado vídeos de cámaras de seguridad de establecimientos aledaños en los que se observaban a los dos hombres mientras uno la agredía con las manos y el otro con el arma cortante.

Castillo, oriunda de la República Dominicana, logró revelar uno de los nombres cuando fue encontrada herida: “César me apuñaló”, habría dicho de acuerdo con el contenido de la querella.

El director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, inspector Edwin Figueroa Maldonado expresó que se encuentran en consulta con la Fiscalía de San Juan para la radicación de los cargos correspondientes.

“Tenemos a dos sospechosos identificados, contamos con evidencia testifical y vídeos de cámaras de seguridad, entre otra. Estamos consultando con la fiscalía y no descartamos que en un futuro cercano se radiquen los cargos”, sostuvo Figueroa Maldonado.

De los hombres, uno está identificado plenamente, el cual no posee expediente criminal, y el otro por un apodo, no han sido localizados por los agentes y no se descarta que los sospechosos viajaran fuera de la isla.

La mujer murió en el Centro Médico de Puerto Rico, en Río Piedras, a consecuencia de las heridas que recibió. Como parte de la pesquisa, se indagaba si es cierto que había sido víctima de agresiones anteriormente.