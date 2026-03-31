Agentes que realizaban una ronda preventiva alrededor de las 9:59 p.m. del lunes encontraron el cuerpo baleado de un hombre tirado en la marginal Luis Muñoz Rivera, en Santurce, informó la Policía de Puerto Rico.

La víctima fue identificada como Sergio J. Mendoza Arroyo, de 29 años. Tiene antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas en los años 2025 y 2019 y por fraude en el 2023. Se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.

Sergio J. Mendoza Arroyo, fue asesinado en la marginal Luis Muñoz Rivera, en Santurce. ( Suministrada por la Policía )

El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal Luis Valentín, asumieron la pesquisa.

El motivo del crimen continúa bajo investigación.