Identifican a hombre asesinado a balazos en Santurce
El cuerpo baleado estaba tirado en el pavimento.
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Agentes que realizaban una ronda preventiva alrededor de las 9:59 p.m. del lunes encontraron el cuerpo baleado de un hombre tirado en la marginal Luis Muñoz Rivera, en Santurce, informó la Policía de Puerto Rico.
La víctima fue identificada como Sergio J. Mendoza Arroyo, de 29 años. Tiene antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas en los años 2025 y 2019 y por fraude en el 2023. Se desconoce la disposición de los casos en el tribunal.
El agente Orlando Rosado Picorelli, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de San Juan, junto al fiscal Luis Valentín, asumieron la pesquisa.
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El motivo del crimen continúa bajo investigación.