El hombre que fue asesinado a tiros esta mañana en Ponce fue identificado como Jason J. Vélez Santos, de 29 años y residente de ese municipio, informó la Policía de Puerto Rico.

El crimen ocurrió alrededor de las 2:43 a.m. en la carretera PR-14, cerca del residencial Dr. Pila.

Según el informe preliminar, agentes municipales escucharon unos disparos mientras realizaban un patrullaje preventivo. Al llegar a la escena, localizaron el cuerpo de Vélez Santos en el pavimento.

Vélez Santos poseía expediente criminal, indicó la Uniformada.

El agente Joseph A. Rodríguez, adscrito a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, junto al fiscal Wilfredo Santiago, se hicieron cargo de la pesquisa.