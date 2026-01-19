Las autoridades identificaron hoy como Christian Omar Santos Verdejo, de 24 años, al hombre asesinado a balazos en la madrugada del sábado en la esquina de las calles A y C de la barriada Vista Alegre, en Bayamón.

Los agentes que llegaron a la escena encontraron el cadáver con heridas de bala en diferentes partes del cuerpo, las cuales le ocasionaron la muerte en el acto.

Christian O. Santos Verdejo fue asesinado en la barriada Buena Vista, en Bayamón. ( suministrada por la Policía )

Se hizo constar que el occiso, vecino de Bayamón, tenía expediente criminal por sustancias controladas en el año 2023. No se reveló la disposición del caso en el tribunal.

La agente Nicole Díaz Hernández, bajo la supervisión del sargento Jesús Alicea Ortiz, de la División de Homicidios del CIC de Bayamón, en unión a la fiscal Mónica Pérez, se hicieron cargo de la pesquisa.