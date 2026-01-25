Un hombre fue asesinado la tarde del sábado en el estacionamiento del restaurante China Sun, en la avenida Roberto H. Todd intersección con la avenida Juan Ponce de León, en Santurce.

Según la información suministrada, se recibió una llamada a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 donde se indicó de disparos y persona herida en el lugar. Al llegar, los uniformados encontraron el cuerpo sin vida de Yeltsin Vélez Figueroa, de 29 años y vecino de San Juan, con varias heridas de bala y al lado de un vehículo Kia Sorento azul.

En la escena se recopilaron múltiples casquillos de varios calibres y al momento se desconoce el móvil del crimen.

El agente Carlos Muñoz, bajo la supervisión del sargento Arnaldo Ruiz, de la División de Homicidios del CIC de San Juan, se hicieron cargo de la investigación de estos hechos junto a la fiscal Ivette Nieves.

Vélez Figueroa no contaba con expediente criminal en la Policía de Puerto Rico.