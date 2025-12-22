Un hombre fue asesinado a tiros por gatilleros anoche frente al Club Gallístico de San Juan, ubicado en el barrio Ríos en Guaynabo, informó la Policía.

Los hechos fueron reportados a eso de las 9:26 p.m. en el kilómetro 32.2 de la carretera 173, luego de que una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertara sobre una persona herida de bala en el lugar.

Al llegar a la escena, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre con múltiples heridas de bala, que fue identificado como Néstor L. Thillet Correa, de 48 años y vecino de Morovis.

Según la investigación, mientras Thillet Correa caminaba hacia su vehículo estacionado frente a la gallera fue interceptado por varios hombres armados con rifles que lo asesinaron.

Al momento se desconoce el móvil de los hechos.

En la escena se ocuparon como evidencia casquillos de bala de diferentes calibres.

La pesquisa estuvo a cargo de la agente Vivian Acevedo, bajo la supervisión del sargento Héctor Medina, adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Bayamón, junto a la fiscal Gretchen Pérez.