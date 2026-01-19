Un peatón murió atropellado esta mañana, en el kilómetro 72.9 de la carretera PR-149 en Juana Díaz, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

La llamada de alerta sobre el accidente de carácter fatal, se recibió a las 8:46 a.m. de hoy, lunes, a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, tras el conductor de una guagua Ford Bronco, color vino y del año 2024, impactó a un adulto mayor.

El perjudicado quien fue identificado como Redamés Mangual Rosario, de 76 años, resultó con heridas de carácter grave que le ocasionaron la muerte.

La División de Patrullas de Carreteras del área de Ponce en unión al fiscal de turno, se hicieron cargo de la investigación.