Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala esta tarde, en la marginal de la carretera PR-129 en los predios de un negocio, en Arecibo.

La llamada de alerta se recibió a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, a las 4:04 p.m. de hoy, miércoles, cuando reportaron detonaciones en el lugar.

Al llegar los patrulleros encontraron a dos hombres con heridas de bala. Uno de ellos murió, al lado de un carro que se hallaba frente al negocio Mike Mini Market and Liquor Store, según informes preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía. La vícrtima, quien recibió múltiples impactos de bala, fue identificado por familiares en la escena como José Milton Sein Avilés, de 53 años, residente del pueblo de Arecibo.

PUBLICIDAD

Se indicó que Sein Avilés poseía expediente criminal por violencia doméstica.

El herido, quien presentaba varios impactos de bala, fue hallado frente al establecimiento. Fue identificado como Adrián Collazo Montalvo, de 24 años y vecino de Utuado. Collazo Montalvo fue atendido por paramédicos y transportado a un hospital. Su condición fue descrita como de cuidado.

La fiscal Yolanda Pitino Acevedo ordenó el traslado del cadáver al Instituto de Ciencias Forenses. El agente Carlos Cruz Román, de la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo se hizo cargo de la pesquisa.