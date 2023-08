La mujer cuyo cadáver con impactos de bala en el rostro fue localizado en el kilómetro 0.8 de la carretera PR-843, en Trujillo Alto, detrás del centro comunal de la urbanización El Conquistador, fue identificada como Luz “Tata” Carrillo Hernández, de 47 años, natural de Carolina.

La hermana de Carrillo Hernández acudió al Instituto de Ciencias Forenses (ICF) para fines de su identificación y será entrevistada a fondo para conocer detalles sobre sus últimos días con vida.

Luz Carrillo Hernández, de 47 años, fue asesinada en Trujillo Alto. ( Suministrada Policía )

La fallecida tenía antecedentes penales por violación a la Ley de Sustancias Controladas en el 2006. Se desconoce la disposición del caso, informó la inspectora Mabel Oliveras, directora del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Carolina.

“La hermana acudió al Instituto de Ciencias Forenses para identificarla. No había sido reportada desaparecida por nadie”, agregó Oliveras.

La fallecida acostumbraba a salir y a no decirle a nadie donde acudía ni con quien estaba acompañada, comentó.

Los hechos ocurrieron a la 1:07 a.m. de ayer, miércoles, cuando vecinos del lugar escucharon las detonaciones. No fue hasta las 7:50 a.m. que un vecino la encontró a orillas de la carretera sobre la maleza.

En la escena se recuperó como evidencia un tenis que podría ser de uno de los sospechosos del crimen.

También ocuparon diez casquillos de rifle y uno de arma de calibre .40.

La agente Karla Millán, adscrita a la División de Homicidios de Carolina junto a la fiscal Iris Martínez Juarbe investigaron la escena. Se desconoce el motivo del crimen.