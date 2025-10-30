Las autoridades identificaron como Yexsenia González Rivera, de 37 años y residente de Yabucoa, a la mujer que perdió la vida en un accidente de motora ocurrido en la noche del martes en el barrio Candelero Abajo, en Humacao.

Según el informe de la Policía, el accidente se reportó a eso de las 10:35 p.m. en el kilómetro 11.8 de la carretera 906. González Rivera conducía una motora marca Verucci, color anaranjado y del año 2006, cuando, al llegar al mencionado punto, perdió el control del vehículo debido a la velocidad a la que transitaba.

Tras perder el dominio del manubrio, la motociclista cayó al pavimento y sufrió múltiples traumas que le provocaron la muerte en el lugar de los hechos, indicó la Uniformada.

No se reportaron otros vehículos involucrados en el accidente.

El agente José Rivera, adscrito a la División de Patrullas de Carreteras y Autopistas del área de Humacao, y el fiscal Juan Hernández se encuentran a cargo de la investigación.