Un incendio se desató a eso de las 2:30 de esta madrugada en la planta de reciclaje Puerto Rico Pallet Recycling, ubicada en la carretera PR-2, a la altura del barrio Espinosa, en Dorado.

El tramo de la PR-2 en dirección de Vega Alta hacia Dorado, en la entrada de la urbanización Los Montes, permanece cerrado mientras las autoridades investigan y controlan el siniestro.

(Preliminar)- Bomberos trabajan en la extinción de un fuego reportado en una planta recicladora en la carr #2 Bo.... Posted by Negociado del Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico on Wednesday, March 4, 2026

Hasta el momento, no se reportan personas heridas, aunque el fuego ha generado llamas de gran magnitud.

Se desconocen las causas del incendio y el alcance de los daños.

La Policía Municipal de Dorado atiende la escena junto al Cuerpo de Bomberos de Puerto Rico y la Policía de Puerto Rico.