Un incendio destruyó dos residencias y causó daños parciales a una tercera vivienda la noche del viernes en Ponce.

Según informó el Negociado del Cuerpo de Bomberos, el siniestro se desató pasadas las 7:16 de la noche en una vivienda de la calle Del Río, sector Salistral del barrio Playa de Ponce y de inmediato se propagó a otras viviendas. Al menos dos casas fueron consumidas en su totalidad y una tercera sufrió daños parciales.

Bomberos de Ponce, El Tuque, la División de Operaciones Especiales así como Bomberos Municipales de Ponce y la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias atendieron la situación.

Afortunadamente no se reportaron heridos. Se informó que se hicieron gestiones con la Cruz Roja para ofrecerle asistencia a los afectados.