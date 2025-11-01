Momentos de terror vivieron los clientes de una gasolinera en Arecibo, cuando un individuo se enfrascó en un intercambio de disparos con desconocidos.

Los hechos se registraron a eso de las 4:30 de la tarde del viernes, en la carretera 638, a la altura del barrio Miraflores. Según el informe policíaco, un individuo se hallaba frente a la estación de gasolina cuando alguien a bordo de un vehículo, se acercó hasta donde él y comenzaron a dispararle.

Se alega que el hombre desenfundó un arma y de inmediato comenzó a disparar contra sus agresores. Tras el incidente, todos los involucrados se marcharon del lugar sin que hasta el momento se conozcan sus identidades o paradero. Nadie resultó herido.

Sin embargo, los rastros de la balacera eran evidentes ya que la estructura recibió varios impactos de bala. En la escena también se recuperaron múltiples casquillos de bala. Agentes adscritos al Cuartel de Sabana Hoyos tomaron la querella y refirieron el caso al Cuerpo de Investigaciones Criminales de Arecibo, quienes se hicieron cargo de la pesquisa.