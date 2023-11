Eran poco más de las 3:00 de la tarde del sábado cuando un adolescente de 13 años disfrutaba junto a su papá de una caminata por la arena desde el Pozo de Jacinto en playa Jobos, en Isabela, cuando un fuerte oleaje los azotó.

Las autoridades buscan desde ayer a un menor de 13 años que fue reportado como desaparecido al ser arrastrado por corrientes en la playa de la Pocita en el barrio Jobos en Isabela. Personal de rescate de las OMMEs de Isabela y Aguadilla, de la zona del NMEAD de Aguadilla... (1/2) pic.twitter.com/HV4p8rVmgu — Manejo de Emergencias (@NMEADpr) November 5, 2023

Aunque el progenitor trató de socorrer al menor, este fue arrastrado por la corriente y, actualmente, es buscado por equipos de las Fuerzas Unidas de Rápida Acción (FURA) de la Policía de Puerto Rico, miembros del Negociado de Manejo de Emergencias y Administración de Desastres (NMEAD), la Guardia Costera y rescatistas de la Oficina Municipal de Manejo de Emergencias (OMME).

PUBLICIDAD

Los detalles de este incidente desgraciado los ofreció a Primera Hora el alcalde de Isabela, Miguel “Micky” Méndez, quien estuvo ayer en la escena y se dispone a regresar este domingo para dar apoyo a la familia del nene desaparecido, oriundos de Yauco.

“En lugar de caminar por el paseo lineal en tablado que tenemos allí, ellos decidieron hacerlo por la arena. Iban el papá, la novia del papá y el jovencito de 13 años que es hijo de él. Ellos estaban caminando y tirando fotos del área que va desde el Pozo de Jacinto hacia Villas del Mar Hau. En un momento dado se acercan a la orilla a lavarse los pies cuando vino una ola grande y los impacta a los tres. El papá trató de agarrar al nene pero no pudo. Incluso, el papá tiene un hematoma en la cabeza, aunque está estable. Esto fue una cosa de un segundo. Ellos no estaban nadando ni metidos en la playa. Simplemente se acercaron, vino una ola y ocurre el accidente”, narró el alcalde al explicar que la zona no es apta para bañistas pues “se trata de un área de mar abierto”.

Méndez puntualizó que personal de la OMME llegó desde la tarde del sábado a la escena, donde permanecen en un campamento que se instaló cerca de las conocidas “escaleritas” de playa Montones. Mientras, los propietarios de Villas del Mar Hau ofrecieron alojamiento a la familia, mientras se realiza la búsqueda.

Equipos de FURA, la Unidad Marítima de Añasco, la Guardia Costera y las Divisiones de Buzos de la Policía, mantienen activa una búsqueda, a la que se uniría este domingo personal de Manejo de Emergencias del área metropolitana.

PUBLICIDAD

“Desde ayer está allí nuestro personal, junto a los equipos de Manejo de Emergencia de Aguadilla están buscando al menor. Nosotros estamos dándole apoyo a la familia, con quienes estamos solidarizados”, expresó el alcalde, al reconocer la labor del director de Manejo de Emergencias del municipio, Fernando Padín Valle.

“Lamento mucho lo sucedido y así lo hemos expresado a la familia de este joven. Realmente, no hay palabras para describir la situación. Fue algo inesperado, porque ellos ni se estaban bañando. Pero, quiero aprovechar para recordar a otros bañistas que el mar está peligroso en estos días. Hay que tener cautela y no acercarse mucho”, lamentó el alcalde.

El agente Luis Seín se hizo a cargo de la investigación, dirigido por el teniente Orlando Adames Cardona, director de las Secciones de Robo, Extorsión, Delitos contra la Propiedad, Agresiones y Personas Desaparecidas del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC).

En lo que va del año, 24 personas han fallecido ahogadas en Puerto Rico.