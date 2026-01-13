La Policía solicita la colaboración del público para localizar a una menor que fue vista por última vez el viernes en Humacao.

La adolescente responde al nombre de Anjualiz Torrales Báez y tiene 13 años de edad. La última vez que se le vio, Torrales Báez era transportada en un vehículo de motor a un restaurante de comidas rápidas de la avenida Font Martelo de Humacao. Al llegar al estacionamiento del establecimiento, la joven descendió del vehículo y se marchó del lugar.

Torrales Báez fue descrita como de tez blanca, cabello negro, ojos color marrón, 5 pies 3 pulgadas de estatura y 130 libras de peso.

PUBLICIDAD

Al momento de su desaparición vestía pantalón corto y camisa, ambos negros. También usaba calzado deportivo, una cartera color roja, tipo viajera y gorra negra.

Si tiene información sobre el paradero de la menor, puede comunicarse al 787-343-2020, o la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC), al 787-793-1234 extensiones 2463 o 2464.

También puede llamar al C.I.C. de Humacao, al (787) 852-1224, extensión 1610.