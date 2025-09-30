Las autoridades investigan a una madre por presuntamente causarle quemaduras a su hijo de 13 años con un sartén caliente, en un alegado incidente de maltrato infantil reportado durante la mañana de este martes en el barrio Candelero Abajo de Humacao.

Según información preliminar ofrecida por la Policía de Puerto Rico, la mujer, de 34 años, también habría amenazado al menor con un cuchillo, luego de causarle quemaduras en el área del abdomen.

El caso está siendo atendido como una querella de agresión grave por maltrato a menor. El Departamento de la Familia (DF) se encuentra en la escena.

La secretaria de la Familia, Suzanne Roig Fuertes, indicó que la agencia ha estado concentrada en asistir médicamente al adolescente. Pero, no pudo precisar su condición.

“La petición que hemos hecho al Departamento de Justicia es que tiene que haber consecuencia. Basta ya de estar maltratando a nuestros niños y nuestros viejos, basta ya de la violencia”, afirmó la funcionaria durante una conferencia de prensa en La Fortaleza.

De inmediato, Roig Fuertes no supo precisar si en el hogar hay otros menores de edad. Tampoco informó si la agencia tomó la custodia del menor afectado. Indicó que recién advinieron en conocimiento del caso han estado concentrados en la atención que debe recibir el niño tras el presunto caso de maltrato.

El agente Luis Díaz, adscrito al Distrito de Humacao, lleva a cabo la investigación preliminar y consultará el caso con la División de Asuntos Juveniles del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Humacao.