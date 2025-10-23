Un conductor fue agredido en medio de una asalto a mano armada que se reportó a las autoridades a eso de las 10:41 p.m. de ayer, miércoles, en la urbanización El Madrigal, en Ponce.

De acuerdo a la información preliminar, el querellante manifestó que mientras se encontraba transitando en su guagua Toyota Tacoma, por la calle 6 al llegar a la intersección con la calle Norte, lo interceptan dos hombres vestidos con ropa color negro y gorro en la cabeza, quienes le apuntaron con armas largas.

El perjudicado se detuvo y uno de ellos le abrió la puerta del vehículo para que se bajara.

Luego, lo llevaron a la parte posterior donde lo agredieron en la parte posterior de la cabeza con la culata del rifle y lo despojaron de una cartera que contenía tres tarjetas de crédito, una cadena de oro de 14 kilates y $200 en efectivo.

Acto seguido, huyeron a pie.

La pesquisa se refirió a la División de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce.