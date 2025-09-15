Un hombre fue asesinado la tarde del lunes en Santa Isabel, informó la Policía.

Según se desprende del informe policiaco, agentes de la Policía, adscritos al distrito de Santa Isabel, fueron alertados a eso de las 5:17 de la tarde de hoy sobre disparos en la carretera 536, cerca de la Central Cortada, del mencionado municipio.

Al llegar, los policías encontraron dentro de un vehículo Kia Sedona, color marrón, el cuerpo baleado de un hombre.

Al momento no ha sido identificado.

Agentes adscritos a la División de Homicidios del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Ponce, en unión al fiscal de turno, se dirigen a la escena.