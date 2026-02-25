Un hombre fue asesinado a balazos en la cancha del residencial Colombus Landing, en Mayagüez, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.

Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias a las 12:50 p.m. al escucharse numerosas detonaciones de pistolas y rifles en el residencial. Los patrulleros que llegaron primero a la escena hallaron el cadáver.

Se desconoce la identidad de la víctima.

La División de Homicidios de Mayagüez junto al fiscal de turno investigan la escena.