Investigan asesinato en cancha de un residencial en Mayagüez
La División de Homicidios investiga en la escena junto al fiscal de turno.
PUBLICIDAD
Un hombre fue asesinado a balazos en la cancha del residencial Colombus Landing, en Mayagüez, informó la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico.
Los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias a las 12:50 p.m. al escucharse numerosas detonaciones de pistolas y rifles en el residencial. Los patrulleros que llegaron primero a la escena hallaron el cadáver.
Se desconoce la identidad de la víctima.
La División de Homicidios de Mayagüez junto al fiscal de turno investigan la escena.