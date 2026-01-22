Las autoridades investigan una muerte violenta ocurrida esta noche -a eso de las 9:44 p.m.- en la carretera 928, en el barrio Lirios Dorado, en Juncos.

Según información preliminar, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó a la Policía sobre detonaciones en el área. Al llegar al lugar, los agentes encontraron el cuerpo de un hombre sin signos vitales.

Personal del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Caguas se encuentra a cargo de la investigación.