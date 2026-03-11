Un hombre fue asesinado y otro resultó herido de bala esta tarde, en la marginal de la carretera PR-129 en los predios de un negocio, en Arecibo.

La llamada de alerta se recibió a través del Sistema de Emergencias 9-1-1, a las 4:04 p.m. de hoy, miércoles, cuando reportaron detonaciones en el lugar.

Al llegar los patrulleros encontraron a dos hombres con heridas de bala. Uno de ellos murió, frente al lado de un carro que se encontraba frente al negocio, según informes preliminares suministrados por la oficina de prensa de la Policía.

El herido de bala que estaba en el interior del local fue trasladado a un hospital. Se desconoce la condición.

La División de Homicidios del CIC del área de Arecibo junto al fiscal de turno investigan la escena.