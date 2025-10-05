Agentes de la Policía de Puerto Rico investigaron un robo de auto (carjacking), reportado esta tarde en el barrio Campanilla, sector Los Quinteros, en Toa Baja.

De acuerdo a la información, el perjudicado, un hombre de 85 años, alegó que mientras se encontraba detenido en su vehículo marca Ford, modelo F-150, color blanco, un individuo mediante intimidación y a la fuerza lo agredió en el rostro y brazo izquierdo, despojándolo de su auto.

El asaltante se marchó del lugar con el auto robado.

El agente Luis Rodríguez, adscrito al distrito policiaco de Toa Baja, investigó preliminarmente y refirió el caso al personal de la división de Robos del Cuerpo de Investigaciones Criminales de Bayamón, quienes continuarán con la pesquisa.