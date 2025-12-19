Un robo mediante carjacking fue reportado durante la noche ayer, jueves, en la calle España de la urbanización Jardines Real, en Yabucoa.

Según informó la querellante de 36 años, mientras llegaba a su residencia en su vehículo Kia Sportage, color gris oscuro, del año 2020 y con tablilla JMB-020, se le acercaron dos pistoleros a bordo de una motora.

Los delincuentes la amenazaron y la despojaron del automóvil.

La víctima resultó ilesa.

La pesquisa se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao.