Investigan “carjacking” en urbanización de Yabucoa
Los asaltantes se le acercaron en una motora.
PUBLICIDAD
Un robo mediante carjacking fue reportado durante la noche ayer, jueves, en la calle España de la urbanización Jardines Real, en Yabucoa.
Según informó la querellante de 36 años, mientras llegaba a su residencia en su vehículo Kia Sportage, color gris oscuro, del año 2020 y con tablilla JMB-020, se le acercaron dos pistoleros a bordo de una motora.
Los delincuentes la amenazaron y la despojaron del automóvil.
La víctima resultó ilesa.
La pesquisa se refirió al Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Humacao.