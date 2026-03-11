El cadáver de una mujer fue hallado esta tarde en la marquesina de una residencia ubicada en el sector Palma Gorda del barrio Carrizales, en Hatillo.

La oficina de prensa de la Policía informó que el cuerpo está semidesnudo y el rostro está cubierto con una sábana. Al momento se investiga como una muerte sospechosa.

La División de Homicidios de Arecibo investiga la escena junto al fiscal de turno.