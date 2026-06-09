( Suministrada por la Policía )

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Aguadilla intenta dar con el paradero de Henry Gabriel Casiano de 22 años y Jamil Gadier Torres Betancourt de 20 años, quienes fueron vistos por última vez el domingo, 7 de junio, a las 6:15 p.m., del Hogar Shaddai, que rinde servicios especializados de salud mental.

El hogar está ubicado en el kilómetro 8.1 de la carretera PR-459, en el poblado San Antonio, en Aguadilla.

Ambos se encuentran bajo la custodia del Departamento La Familia.

Henry, es de tez blanca, de 5’5” de estatura, 190 libras de peso, cabello negro y ojos marrones. Vestía camisa azul marca Náutica, pantalón largo gris y tenis Jordan color negro.

Mientras que, Jamil, fue descrito como de tez blanca, de 6’1” de estatura, cabello negro y ojos marrones, vestía pantalón azul, abrigo negro, tenis marca Reebok color negro y rojo.

El caso es investigado por el agente Anaudi Mercado Cortés.

Si posee información que ayude a dar con su paradero llame a la línea confidencial de la Policía (787) 343-2020 o al CIC de Aguadilla al teléfono (787) 891-3800 extensiones 1550,1551, 1411 y 1416.