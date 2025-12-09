La División de Personas Desaparecidas del CIC de Aibonito busca a Ricardo José Rodríguez Sáez, quien fue visto por última vez el 1 de diciembre, en el sector Villas del barrio Cañabón, en Barranquitas.

El hombre de 39 años, fue reportado desaparecido por su madre quien lo describió como de tez blanca, 5’9” de estatura, 120 libras de peso, ojos marrones y cabello negro. Como señas particulares posee varios tatuajes en ambos brazos y uno en la parte superior del pecho con la frase: “Real hasta la muerte”.

Al momento de la desaparición vestía un abrigo con capucha color negro, pantalón corto, y zapatos marca Crocs.

De acuerdo a la madre de Rodríguez Sáez, no volvió a ver a su hijo desde que este se enteró que un tribunal había expedido una orden de protección a favor de ella, al amparo de la Ley 121-2019, conocida como “Carta de Derechos y la Política Pública del Gobierno a favor de los Adultos Mayores”, que se expide para aquellos que enfrentan maltrato, negligencia, abuso o explotación, se fue de su casa.

Si usted conoce el paradero de esta persona comuníquese con la línea confidencial de la Policía de Puerto Rico al (787) 343-2020 o a la Oficina del Coordinador de Personas Desaparecidas de la Superintendencia Auxiliar en Investigaciones Criminales (SAIC) al teléfono (787)793-1234 extensiones 2464 o 2463.

También puede llamar a los agentes del CIC de Aibonito al (787) 735-6800 extensiones 1615 o 1616.