La policía está investigando un incidente violento ocurrido ayer (sábado) en la tarde en la calle Luis Muñoz Rivera en el pueblo de Toa Baja, donde se suscitó una balacera que terminó con saldo de dos personas muertas y otra herida.

Según indicó el capitán Raúl Negrón Calderón, director del Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) del área de Bayamón, “en horas de la tarde de ayer, a eso de las 6:50 p.m., se recibe una llamada a través del (Sistema de Emergencias) 9-1-1 donde alerta sobre unos disparos en el pueblo de Toa Baja. Cuando el personal de la Policía llega al lugar, se encuentra un cuerpo de un hombre sin vida. Se reciben llamadas de dos hospitales distintos, que llegaron dos personas heridas. Una de estas fallece, por eso son dos muertos y un herido. Y hemos estado trabajando la investigación”.

“Preliminarmente lo que tenemos es que surge una pelea en el lugar, de varios individuos, y comienzan unos disparos. En eso estamos trabajando en estos momentos”, explicó.

“Hay una persona de interés detenida para investigación, y se está evaluando la prueba que tenemos, el ministerio fiscal está evaluando la prueba que tenemos, para determinar qué curso va a seguir esta investigación”, sostuvo.

Agregó que, al momento, todavía la investigación está en una etapa en que no pueden precisar el posible motivo que desató la fatal balacera.

“Todavía estamos preliminarmente para poder decir un ángulo certero. Son pocas horas que llevamos investigando, y responsablemente solo podemos dar lo que tenemos”, indicó el capitán.

Agregó que, como parte de la investigación, “hay dos armas de fuego ocupadas que están siendo analizadas por el Instituto de Ciencias Forenses”.

Asimismo, el oficial indicó que uno de los occisos tenía expediente criminal.