Un hombre fue asesinado esta tarde en la carretera PR-3 en dirección hacia la entrada al barrio Las Mareas, en Salinas.

Según la oficina de prensa de la Policía de Puerto Rico, los hechos se reportaron a través del Sistema de Emergencias 9-1-1 a eso de la 1:20 p.m. de hoy, lunes.

Las autoridades del área sur se encuentran en alerta desde ayer cuando ocurrió el secuestro de un joven en la cancha de baloncesto de la barriada Felicia, en Santa Isabel.

Al presente, se desconoce la identidad de la víctima.

Según la información preliminar sobre el secuestro radicada a las las 5:30 p.m., Waldo Luis Toro Clavell JR, de 19 años y residente en Santa Isabel, se encontraba en la cancha, se le acercaron dos hombres vestidos de negro, uno de ellos portando un arma de fuego, y mediante amenaza se lo llevaron del lugar en un vehículo con rumbo desconocido.

PUBLICIDAD

Relacionadas Investigan secuestro de un joven en una cancha de Santa Isabel

El perjudicado vestía una camisa roja, pantalón deportivo color negro, tenis marca Jordán color blanco y rojo. No tenía atecedentes penales.

Este fue descrito como de tez blanca, ojos marrones, pelo negro, 6 pies de estatura, 237 libras de peso y con un tatuaje en el área del cuello de una cruz con la fecha 05-23-16.

En la noche, el Servicio Preventivo del área de Ponce, en unión a la Unidad SRT Municipal y el Task Force HSI, del área de Ponce, arrestaron a tres hombres tras ocuparle armas de fuego, en el residencial Pedro M. Descartes, en Santa Isabel, donde vive el joven.

Estos fueron identificados como Luis Raúl Roche Colón (alias Rawy) de 20 años, Luis Cruz Ayala, de 24 años y Jonathan A. Torres Velázquez, de 20 años.

A los detenidos se les ocupó un arma larga marca I.O.INC modelo Sporter y de calibre 762x34; un rifle AR-15 multi calibre, una pistola Glock 45 calibre 9milímetros, cargadores, municiones y dinero en efectivo

El Cuerpo de Investigaciones Criminales (CIC) de Ponce tienen a cargo la pesquisa del secuestro y se encuentra atento al caso de Salinas, del que está encargada la División de Homicidios de Guayama.