Un ciudadano se querelló de escalamiento en su residencia de la urbanización Castellana Gardenes, en Carolina, ocurrido durante la noche, de ayer, domingo.

Las autoridades fueron alertadas a la 9:01 p.m., cuando el querellante se percató que alguien logró acceso al interior de su hogar y se habían apropiado de un aire de piso, una cadena en oro y $800 en efectivo.

La propiedad hurtada fue valorada en unos $2,000.

El agente Josué Benítez, adscrito al precinto de Carolina Norte y Oeste se hizo cargo de la investigación.