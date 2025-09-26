Agentes investigan la muerte de un adulto mayor reportada esta mañana en el hogar geriátrico Edad Oro, ubicado en la carretera 175, en el barrio San Antonio, en Caguas.

Según informó la Policía, una llamada al Sistema de Emergencias 9-1-1 alertó sobre una persona muerta en el lugar. Al llegar, los agentes encontraron el cuerpo del hombre en un baño, donde se alega que sufrió una caída.

La División de Homicidios fue notificada, ya que se indicó que el hombre había tenido un altercado con otro residente antes de la caída.

Esta información será investigada y corroborada por los agentes y el fiscal de turno, sostuvo la Uniformada.